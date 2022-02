Estoi recebe a Feira de Primavera e Jardinagem Mediterrânica

Pela primeira vez, a Feira da Primavera de Estoi vai realizar-se durante dois dias, entre 26 e 27 de março, no Sítio da Feira do Cavalo e do Mercado Mensal. O certame, que será ao ar livre, tem início marcado para as 10:00 e termina às 16:00.

PUB

A Feira de Primavera regressa em 2022 para o primeiro evento de Primavera desde 2019. A acontecer pela primeira vez ao longo de dois dias, a organização oferece assim aos visitantes mais tempo para desfrutar da variedade de plantas disponíveis em condições de segurança.

Estarão à venda plantas nativas e sementes de plantas nativas, plantas ornamentais e de vaso, assim como plantas raras de zonas áridas e tropicais. Poderá encontrará árvores de fruto, ervas aromáticas e uma grande variedade de suculentas adequadas para o jardim e para vasos. Caso procure plantas específicas, será possível fazer uma pré-encomenda e recolher ao longo do evento.





A CONFEST (Confraria Equestre dos Amigos de Cavalo de Estói) irá disponibilizar um serviço de catering para o evento e haverá opções vegetarianas, segundo a organização.

Durante o evento, os visitantes poderão aproveitar a “creche da plantas”, ao lado do estacionamento (gratuito), onde as compras podem ser deixadas enquanto os visitantes continuam a desfrutar da Feira.

Para ajudar a reduzir o desperdício de plástico, a organização detém um espaço para reciclar vasos de plantas, pedindo ainda aos visitantes que tragam os seus próprios sacos e caixas, caso seja possível.

A entrada para os adultos tem o valor de um euros e é gratuita para as crianças. Todos os valores arrecadados destinam-se a apoiar o trabalho do Mediterranean Gardening Association Portugal e a Associação Para Plantas e Jardins em Climas Mediterrânicos.