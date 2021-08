Estômbar e Lagoa recebem comédia “Marafada Quarentena”

A comédia teatral “Marafada Quarentena” chega em setembro a Estômbar e Lagoa, subindo ao palco nos dias 2 e 3 e a 9 e 10, respetivamente, anunciou a autarquia.

Integrada no festival cultural “A Cultura Sai à Rua”, o espetáculo vai decorrer no Recinto de Feiras e Exposições de Estômbar e na Fatacil, em Lagoa.

A comédia, com textos e letras de Carlos Pacheco, “acompanha as peripécias de uma família tão hilariante quanto disfuncional, durante o período de confinamento”, segundo o comunicado.

As sessões estão marcadas para as 21:00 e os bilhetes têm um custo de 5 euros, à venda na Ticketline e com lugares limitados devido às regras da Direção-Geral de Saúde relativas à pandemia de covid-19.

PUB