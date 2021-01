Estragos do mau tempo originam crowfundig em lar de crianças de Alvor

O Lar Bom Samaritano anunciou que vai iniciar um novo crowdfunding para reparar um toldo que cobria o espaço onde as crianças brincam, que sofreu danos provocados pelo vento forte, o que acontece pela segunda vez em poucas semanas.

Ao longo de Dezembro de 2020, uma campanha de angariação de fundos criada por uma residente de Alvor a favor do mesmo lar angariou mais de 20 mil euros para a instituição.



João Carlos Gomes, vice-presidente da instituição, explica em comunicado que “depois de uma ventania muito forte, o nosso toldo já velho ficou bastante danificado, o que trouxe problemas para as nossas crianças ao brincarem naquela área.”





“Temos um orçamento anual muito limitado, pois os valores provenientes do Estado nunca chegam para colmatar cada necessidade que ocorre com frequência nesta casa”, refere o responsável, clarificando que o objectivo da campanha de angariação de fundos criada na plataforma GoFundMe é permitir a compra de um toldo novo.

“Como todos sabem, estamos passando por momentos difíceis, por causa do Covid-19, e não temos verba orçamentada para este fim, mas queremos continuar ajudando estas crianças e jovens a serem mais felizes no seu dia a dia”, frisa. A campanha de Dezembro destinava-se a proporcionar um Natal diferente às crianças acolhidas, através de uma refeição e presentes para todos, assim como para reparações noutra zona do lar”, recorda.

A campanha agora iniciada tem como montante idealizado os 4 mil euros. À data, já reuniu mais de 800€ e João Carlos Gomes diz acreditar “que vai ser possível comprar o toldo novo.”

PUB