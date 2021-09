Estrangeiros inundam listas eleitorais algarvias

São muitas dezenas e estão disseminados pelas listas dos vários partidos candidatos às autárquicas de 26 de setembro. Quase todos nascidos fora de Portugal, alguns são estrangeiros, outros com dupla nacionalidade. Alemães, brasileiros, venezuelanos, cabo-verdianos, fazem das listas partidárias portuguesas a sul do Caldeirão uma autêntica Torre de Babel. O JA foi descobrir quem são estes “estrangeiros” nas listas de partidos portugueses. E descobriu de tudo: de velhos amigos da política a outros, que desconhecem o lugar em que vão na lista…

O fenómeno não é novo, mas ocorre cada vez com mais frequência e este ano com uma inusitada incidência: as listas de candidatos às autárquicas no Algarve estão pejadas de não portugueses, gente de várias no mundo que, por uma circunstância ou outra, pode concorrer às eleições de 26 de setembro.

“Eu nem fazia ideia que tinha tanta gente de origens diferentes na minha lista, mas a verdade é que são imensos”, confessou ao JA o deputado social-democrata algarvio Cristóvão Norte, que calculou em “cerca de 25%” a percentagem de não-portugueses ou nascidos fora de Portugal na lista que encabeça, à Assembleia Municipal de Faro.

Dividem-se em duas categorias os candidatos de origem estrangeira: os que, por serem naturais de países da União Europeia, e por força de uma legislação comunitária já com mais de duas décadas, se podem candidatar num país europeu, mesmo que lá não residam permanentemente; seguem-se os que, também estrangeiros, pertencem a países africanos de língua oficial portuguesa (PALOP) e nessa qualidade também se podem candidatar em Portugal; os que estão em Portugal com residência permanente há mais de cinco anos; e por último os que são estrangeiros mas têm dupla nacionalidade e nessa qualidade podem concorrer nas listas autárquicas portuguesas.

João Prudêncio

