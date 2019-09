Estreia a peça “Medeia” com Mário Laginha e Companhia João Garcia Miguel no Cine-Teatro Louletano

O Cine-Teatro Louletano terá em cena no dia 27 de setembro, pelas 21h30, a peça “Medeia” com a Companhia João Garcia Miguel e o pianista Mário Laginha, uma absoluta estreia no sul do país. Esta peça de teatro recupera as questões da Tragédia e o papel da mulher no tecido social.

“Medeia” é uma peça com texto de Francisco Luís Parreira a partir da tragédia grega homónima de Eurípides, é interpretada por Sara Ribeiro e David Pereira Bastos, com direção e encenação de João Garcia Miguel, e com música original de Mário Laginha, interpretada ao vivo.

A peça destaca “o papel do feminino e a perda do seu poder simbólico, com a transição de uma sociedade matriarcal para outra, de caráter patriarcal, a redefinição do tecido social e político, que daí advém, e a transparência das relações interpessoais, além de entre outras questões que se prendem com a emigração e o estatuto do refugiado. É neste sentido que a obra mantém atualidade e pertinência no mundo contemporâneo, refere a Companhia João Garcia Miguel.

“A figura de Medeia, nas diferentes lendas, é ambivalente e é símbolo de um período de transição do matriarcado para o patriarcado. Passa de deusa da cura e da sabedoria, para feiticeira ameaçadora e poderosa e, por fim, para mulher ciumenta e infanticida,” afirma a companhia.

“A feminilidade dotada de poder, foi desvalorizada e vista como demoníaca, na mesma proporção do crescimento do poder patriarcal”, declara a Companhia João Garcia Miguel.

O espetáculo tem a duração de 90 minutos, destina-se a maiores de 16 anos e o bilhete tem um custo por pessoa de 10 euros, para maiores de 65 e menores de 30 anos, com Cartão de Amigo aplicável, será 8 euros.

Para mais informações e reservas os interessados podem contactar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone 289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Além disso, podem consultar a sua página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt, ambos em permanente atualização, bem como a sua conta no instagram (cineteatrolouletano), existindo também a possibilidade de compra de ingressos nos locais aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt7