Estreia peça infantil “Catamarã” no Cine-Teatro Louletano

A peça do Teatro “Catamarã”, produzida por Ana Lázaro e encenada por Ricardo Neves-Neves, está em cena no Cine-Teatro Louletano, de 1 a 10 de outubro, e contará com os atores Susana Madeira e Vítor Oliveira.

A realização tem já 13 sessões agendadas para as escolas do 1.º Ciclo do concelho de Loulé, contudo, haverá três sessões destinadas a famílias (maiores de 8 anos) e público em geral, no dia 5 de outubro (sábado) às 17h00 e às 21h00; dia 6 de outubro (domingo) às 17h00, todas com uma lotação limitada.

“Catamarã tem a duração prevista de 60 minutos e é aconselhada a maiores de

8 anos, tendo um valor de cinco euros por ingresso para as sessões destinadas a

famílias e público em geral. No caso das sessões dirigidas à comunidade escolar

o acesso é gratuito.

A peça de teatro “Catamarã” «aborda a relação entre um rapaz – o

Peixe-Bolha, que está muito zangado com as palavras e uma rapariga – a

Catamarã, que sonha um dia viajar de barco até ao Pacífico. A peça fala também

de erros ortográficos, de significado e significante, de letras e palavras fora

do lugar, e de como esta desarrumação pode mudar o sentido de tudo (…) uma peça

divertida, alegre, cheia de magia», refere o município.

Para informações e reservas contatar o Cine-Teatro Louletano pelo telefone

289 414 604 (terça a sexta-feira, das 13h00 às 18h00) ou pelo email cinereservas@cm-loule.pt. Consulte a

página de facebook – www.facebook.com/cineteatrolouletano ou o seu

renovado website http://cineteatro.cm-loule.pt Poderá comprar os ingressos nos locais

aderentes ou on-line através da plataforma BOL, em https://cineteatrolouletano.bol.pt/