Estrela da Amadora vence Farense reduzido a oito jogadores

Três golos nos últimos minutos da partida deram este sábado a vitória ao Estrela da Amadora 3-1, perante um Farense que terminou o jogo da terceira ronda da II Liga de futebol com oito unidades.

Tipote, aos 81 minutos, e Diogo Pinto, com um ‘bis’ aos 85 e 90+2, operaram a reviravolta do conjunto ‘tricolor’, em desvantagem com o tento inaugural de Pedro Henrique, aos 17, sobretudo graças às expulsões de Bura, Cláudio Falcão e Alex Pinto.

Com o triunfo, o Estrela da Amadora ascendeu provisoriamente ao quinto lugar, com quatro pontos, enquanto a equipa de Faro é 16.º classificado, com apenas um ponto somado.

Após um início dividido, o Farense assumiu um ligeiro ascendente na partida e criou a primeira grande ocasião por Elves Baldé, mas o guarda-redes Vítor São Bento levou a melhor, aos 14 minutos, antes de os algarvios materializarem a melhor entrada.

Numa jogada de insistência, Pedro Henrique finalizou de forma letal, sem qualquer oposição, inaugurando o marcador a favor dos visitantes, aos 17 minutos, mas essa vantagem começou a ficar comprometida logo aos 21, com a expulsão do médio Bura.

Castigando uma entrada dura sobre Aloísio, Bura deixou o Farense com menos uma unidade e obrigou a equipa orientada por Jorge Costa a suster a vantagem tangencial desde muito cedo, embora o Estrela da Amadora não tivesse nenhum lance de perigo.

Até ao descanso, o Estrela ‘encostou’ o Farense, sem efeitos práticos, e, no segundo tempo, foram até os ‘leões’ de Faro a ameaçar novo tento, por Mayambela, em duas ocasiões: aos 50, atirou rente ao poste, e, aos 54, Vítor São Bento travou o remate.

Se as coisas já estavam complicadas para a equipa do Algarve, mais ficaram quando Cláudio Falcão também foi admoestado com o cartão vermelho direto, aos 63 minutos, por travar o recém-entrado Paulinho, quando este seguia isolado em direção à baliza.

Mesmo com mais dois jogadores, o Estrela da Amadora sentia muitas dificuldades em ameaçar Defendi, até que, aos 81, Tipote igualou a partida com um belo remate, o que provocou um efeito catalisador nos jogadores e na bancada do Estádio José Gomes.

Como tal, um grande golo de Diogo Pinto, numa recarga à entrada da área, consumou a reviravolta, aos 85, com os festejos efusivos a resultarem numa lesão que parecia grave do médio português, ao mesmo tempo que Alex Pinto era expulso por protestos.

A ambulância chegou a estar junto ao relvado, pronta para levar Diogo Pinto, mas o atleta continuou em campo, de cabeça ligada, mas isso não o afetou, pois ainda conseguiu ‘bisar’ no encontro, aos 90+2 minutos, e sentenciar o resultado final em 3-1.

