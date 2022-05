Estrela do Karting vai competir “em casa” este fim de semana

José Pedro Pinto vai disputar, no próximo fim de semana, no Kartódromo Internacional do Algarve, em Portimão, a terceira jornada dupla do Campeonato de Portugal de Karting.

O jovem piloto algarvio, com apenas nove anos, está a fazer furor na modalidade, já que apesar de ter pouca experiência e da tenra idade, tem colecionado pódios desde o início da época e é atualmente o 2.º classificado da categoria Cadete 4T, onde alinham pilotos já consagrados.

José Pedro Pinto não tem parado de evoluir desde setembro de 2021, altura em que se estreou oficialmente numa prova do calendário desportivo da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK). Chegou, viu e venceu a quarta prova do Campeonato de Portugal de Karting no Bombarral e, dois meses depois, igualmente numa pista que desconhecia por completo, a de Leiria, conquistou um pódio na emblemática Taça de Portugal de Karting.

Este ano, em que assumiu o compromisso de fazer a sua primeira época completa no que diz respeito às competições de Karting da FPAK, José Pedro Pinto tem estado em constante destaque, isto porque nas primeiras duas provas do Campeonato de Portugal de Karting, disputadas nos traçados de Viana do Castelo e de Leiria, voltou a marcar presença no pódio, sendo atualmente o segundo classificado da categoria Cadete 4T, onde pontificam pilotos bem mais experientes e alguns já consagrados.

Agora, no próximo fim de semana, o piloto da equipa Parolin Portugal vai disputar a terceira jornada dupla, no emblemático Kartódromo Internacional do Algarve, onde espera voltar a colecionar mais bons resultados, apesar de confessar que sente a responsabilidade de “correr em casa”.