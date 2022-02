Estruturas de comando dos bombeiros de Silves têm novos computadores

A Autoridade Municipal de Proteção Civil e a presidente da Câmara Municipal de Silves, Rosa Palma, entregaram esta semana computadores portáteis ao comando dos Bombeiros de Silves e de São Bartolomeu de Messines.

Segundo a autarquia, este apoio procura “dotar as estruturas de comando das duas corporações com equipamentos modernos que possibilitem uma utilização mais eficaz no seu quotidiano e que constituam um forte incremento da resposta em sede de posto de comando e em apoio direto às operações de socorro”. Os equipamentos serão completados com informação crítica de apoio à decisão, como cartografia, informação demográfica e pontos sensíveis.

O material foi entregue durante uma reunião de trabalho entre a Autoridade local de Proteção Civil, o serviço de Proteção Civil e Florestas do município de Silves e o de Bombeiros de Silves e de São bartolomeu de Messines, numa estratégia de crescente interligação e trabalho conjunto em prol da proteção e socorro das populações do concelho de Silves.