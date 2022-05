Estudantes de artes expõem trabalhos em Quarteira

Os alunos de Artes Visuais do Agrupamento de Escolas Dra. Laura Ayres vão mostrar os seus trabalhos na exposição intitulada “Identidades”, na Galeria de Arte da Praça do Mar, em Quarteira, entre os dias 31 de maio e 25 de junho, anunciou a autarquia.

“No mundo atípico em que vivemos atualmente, os alunos de artes visuais do Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres de Quarteira, através do seu percurso de aprendizagem e com especial respeito pela “identidade” individual e coletiva, elevam a arte como elemento capaz de criar a união de toda a humanidade”, refere o município em comunicado.

Nesta exposição, os jovens partilham com toda a comunidade aquilo em que o Agrupamento de Escolas se insere, nas suas criações, inquietações e sonhos.

A inauguração está agendada para o dia 31 de maio, pelas 18:00 e a exposição pode ser visitada de terça-feira a sábado, entre as 09:30 e as 13:30 e das 15:00 às 18:00.