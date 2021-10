Estudantes de Castro Marim foram observar aves ao Cerro do Bufo

Um grupo de cerca de 20 jovens do terceiro ciclo da escola EB 2,3 de Castro Martim esteve esta semana a observar aves no Cerro do Bufo, anunciou a associação Odiana.

Flamingos, colhereiros, corvos marinhos, pernilongos e águias pesqueiras foram algumas das espécies avistadas pelos estudantes durante a ação “Aprender com a Natureza – Percurso guiado pelo Cerro do Bufo”, que fica localizado na Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e de Vila Real de Santo António.

Além da observação de aves, esta iniciativa inclui ainda uma caminhada e um passeio interpretativo com a participação de Agostinho Gomes, fotógrafo de natureza e birdwatcher.

Este evento teve como objetivo “a aproximação dos jovens à natureza e avifauna, à prática da atividade física e ao usufruto do território”, segundo o comunicado, estando inserido na Semana da Educação e Iniciativas de Voluntariado Ambiental, desenvolvida pela equipa do projeto CLDS 4G “Castro Marim (COM) Vida”.

PUB