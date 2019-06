Estudo de diagnóstico das Zonas Húmidas do Algarve apresenta resultados

O estudo “Valorização das Zonas Húmidas do Algarve” será apresentado no próximo dia 6 de junho, pelas 10h00, no auditório da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR Algarve), em Faro.

O estudo, promovido pela Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, traça um diagnóstico exaustivo de três zonas húmidas da região, nomeadamente: Foz do Almargem e Trafal, em Loulé; a Lagoa dos Salgados e a Foz de Alcantarilha, em Albufeira e em Silves; e as Alagoas Brancas, em Lagoa.

O projeto surgiu com o propósito de preencher as lacunas de conhecimento científico e socioeconómico das zonas húmidas da Foz do Almargem e Trafal e das Alagoas Brancas e de compilar e aprofundar informação existente, no caso da Lagoa dos Salgados.

O resultado apresenta uma caracterização socioeconómica, geomorfológica e hidrológica destas áreas, bem como a identificação das comunidades de flora existentes, e ainda de avifauna, artrópodes, répteis e anfíbios, realçando a sua importância no contexto ambiental, mas apontando também sugestões de propostas de estratégias de gestão para a sua preservação. Visando a análise por parte de entidades públicas e privadas, quer a nível local, regional ou nacional, estes estudos assumem uma elevada importância para a atribuição de um estatuto de proteção para as zonas em causa.

O estudo, resultante de uma candidatura aprovada ao Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e Transição Energética, foi coordenado pela Associação Almargem com o apoio de coordenação científica da Sociedade Portuguesa para Estudo das Aves – SPEA, e contou com uma equipa técnica formada por especialistas independentes bem como de entidades como o Centro de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Algarve, do Tagis – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal e do cE3c – Centre for Ecology, Evolution & Environmental Changes da Universidade de Lisboa.

A sessão será aberta a todos os interessados e contará com a presença ativa de representantes das entidades responsáveis pelo estudo, do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e dos Municípios de Albufeira, Lagoa, Loulé e Silves.