Estudo revela que Algarve tem grandes disparidades no custo da água

A 5ª edição do Estudo Comparativo dos Tarifários de Abastecimento de Água de Portugal, realizado pela Associação Portuguesa de Famílias Numerosas (APFN), revela as inúmeras diferenças no preço da água em Portugal considerando o município em que se vive e também a dimensão familiar.

No distrito de Faro, uma pessoa paga por mês 2,27€ se viver no município de Vila do Bispo, ou paga três vezes mais, 7,02€, se viver no município de Vila Real de Santo António.

Em sentido positivo, no que diz respeito à tarifa variável, o preço médio no distrito de Faro (0,69 € por m3 consumido) foi inferior ao da média nacional (0,81€ por cada m3). Também a tarifa fixa de abastecimento de água do distrito de Faro se cifrou em 2,69€, abaixo dos 3,00€ da média nacional.

De destacar que durante o último ano, no município de Vila do Bispo, a tarifa fixa foi gratuita em todas as dimensões familiares, enquanto que em Albufeira a tarifa fixa é também gratuita para agregados familiares com mais de 5 elementos.

Portugal contou em 2019 com um total de 207 municípios com um tarifário específico, de aplicação universal, para as famílias numerosas. Dos 16 municípios do distrito de Faro, não apresentam ainda esta tarifa as autarquias de Alcoutim, Aljezur, Monchique e Silves.

Estas são algumas das conclusões da 5ª edição do Estudo da Água promovido pela Associação Portuguesa das Famílias Numerosas (APFN) para o ano de 2019, que pode ser consultado na íntegra aqui.

O Estudo da Água foi realizado com o apoio mecenático da Fundação Millennium bcp.

Pode aceder aqui ao Comunicado nacional: um copo de água continua a não custar o mesmo para todos

Município Distrito Tarifa Fixa Tarifa Variável (Preço por agregado €/mês) 1 Pessoa

(Preço por pessoa €/mês) 3 Pessoas

(Preço por pessoa €/mês) 5 Pessoas

(Preço por pessoa €/mês) 7 Pessoas

(Preço por pessoa €/mês) Albufeira Faro * 1,10 € 1,45 € 1,76 € 2,17 € 2,45 € Alcoutim Faro 3,05 € 1,10 € 1,49 € 2,08 € 2,85 € Aljezur Faro 4,01 € 1,01 € 1,15 € 1,43 € 1,71 € Castro Marim Faro 4,05 € 1,72 € 1,97 € 1,98 € 2,02 € Faro Faro 2,91 € 1,92 € 2,07 € 2,04 € 2,65 € Lagoa Faro 2,03 € 1,61 € 2,16 € 1,94 € 2,45 € Lagos Faro 2,00 € 1,69 € 2,34 € 2,58 € 3,31 € Loulé Faro ** 1,76 € 2,03 € 2,30 € 1,74 € 1,98 € Monchique Faro 3,00 € 1,62 € 1,91 € 2,73 € 3,80 € Olhão Faro 3,29 € 1,88 € 2,01 € 2,00 € 1,97 € Portimão Faro 3,12 € 1,72 € 2,53 € 2,50 € 2,28 € São Brás de Alportel Faro *** 2,00 € 1,76 € 2,42 € 2,44 € 3,11 € Silves Faro 3,50 € 1,71 € 2,14 € 2,52 € 2,92 € Tavira Faro 3,60 € 1,97 € 2,56 € 2,46 € 2,63 € Vila do Bispo Faro 0,00 € 2,27 € 2,60 € 2,57 € 3,19 € Vila Real de Santo António Faro 5,07 € 1,95 € 2,23 € 2,24 € 2,35 € * Isenção da tarifa fixa nos agregados com 6 ou mais elementos. ** Tarifa Fixa sofre uma redução para 1,1730€ nos agregados com 5 ou mais elementos. ** Tarifa Fixa sofre uma redução para 1,00€ nos agregados com 5 ou mais elementos.

