ETIC_Algarve recebe um dos maiores eventos de videojogos do mundo

As instalações da ETIC_Algarve vão receber o Global Game Jam - um evento mundial de videojogos que acontecerá em vários países do mundo, entre os dias 20 e 30 de janeiro.

Na ETIC_Algarve, o evento começa no dia 28 de janeiro, pelas 17:00. Neste dia, os participantes vão ter 48 horas para criar um jogo e colocar em prática as suas aptidões artísticas e as suas capacidades de programação.

Segundo a ETIC_Algarve, esta atividade atua “não só no eixo de criação de indústria e entretenimento digital, mas também tem como função aproximar os participantes de profissionais de referência na área e, desta forma, a construção de um networking relevante para as suas carreiras”.

A ETIC_Algarve irá receber até 60 participantes, e dará acesso a toda a tecnologia e recursos necessários para a participação no evento.

Mesmo sendo um evento que está direcionado aos alunos das várias áreas de formação da escola, como Som e Música, Design e, claro, Videojogos, também estará aberto ao público em geral, isto é, a profissionais e curiosos que partilhem o gosto pela criação de conteúdos inovadores.

Para esta Escola de tecnologias, a indústria do entretenimento digital é “uma área emergente e de grande valor para o desenvolvimento e inovação” do Algarve. Desta forma, “a ETIC_Algarve afirma-se mais uma vez como vanguardista na formação dedicada a este “mercado” a sul do país, permitindo, ainda, a afirmação de criativos e técnicos de qualidade nesta região”, afirma Nuno Ribeiro, diretor da ETIC_Algarve.

A inscrição é livre, gratuita e pode ser feita através deste link. As vagas são limitadas a 60 participantes.

Para mais informações poderá consulte o site, Global Game Jam – ETIC_Algarve.