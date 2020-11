Eurocidade debate este fim de semana panorama cultural da região

Os profissionais da cultura e gestão cultural da Andaluzia vão reunir-se no próximo fim-de-semana em Sevilha com o objectivo de partilhar e analisar o panorama actual, bem como colocar em prática estratégias e soluções para resgatar um sector que recebeu um alto impacto derivado da pandemia Covid19, anunciou o município andaluz de Ayamonte.

A Eurocidade do Guadiana, que será representada pelo seu diretor Luís Romão, foi seleccionada para apresentar a sua experiência e bom trabalho na gestão coordenada em vários setores incluindo a cultura e o património.

Nas palavras de Luís Romão: “apresentar o trabalho da Eurociudade do Guadiana perante os académicos, os responsáveis pela gestão da cultura a nível regional e os profissionais mais inovadores deste sector é de vital importância para a nossa entidade. Pretendemos não só que o nosso esforço seja conhecido e divulgado, mas também estimular a curiosidade para que nos visitem e, claro, atrair talentos e emprego para o nosso território que ainda tem um elevado potencial de desenvolvimento, também nas indústrias culturais ”.

A Eurocidade do Guadiana está a implementar um ambicioso projeto de valorização e organização do seu património cultural comum. É composta pelo município de Ayamonte, do lado espanhol, e pelos municípios de Castro Marim e Vila Real de Santo António, do lado português, tem a sua entidade jurídica própria como Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, e constitui igualmente o I Laboratório de Governança Transfronteiriça do Eurorregião Alentejo-Algarve-Andaluzia.

Esta partilha do património cultural material e imaterial vai resultar na criação do denominado Território Museu da Eurocidade do Guadiana, e fará com que os recursos culturais dos três concelhos sejam reconhecidos e agrupados por itinerários e percursos temáticos, permitindo assim o seu conhecimento, fruição e exploração turística conjunta.

Ligado ao lançamento do Território Museu, está também a dinamização de uma agenda conjunta mensal de lazer e cultura e do programa semanal de rádio “Rádio Eurocidade”, que é transmitido tanto online como em frequência modulada e é responsável pela divulgação da iniciativas culturais do território e a produção de podcasts sobre episódios históricos que ligam os três municípios.

O Território Museu é uma ação incluída no projeto Euroguadiana 2020: Laboratório de Governação Transfronteiriça, cofinanciado pelos Fundos Feder da União Europeia através do programa Interreg-VA.

Estas e outras experiências serão apresentadas pela Eurocidade do Guadiana nesta convenção, promovida pela GECA, a Associação dos Gestores Culturais da Andaluzia e o ICAS, Instituto de Cultura e Artes de Sevilha, e será possível assistir tanto presencialmente como online .