Eurocidade do Guadiana apresenta livro em Castro Marim

O livro “La Eurociudad del Guadiana” vai ser apresentado na sexta-feira, dia 12 de novembro, no Mercado Local de Castro Marim, anunciou a autarquia castromarinense.

A apresentação do livro da eurocidade composta pelos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte está agendada para as 17:00 com a participação do autor Juan António Márquez Domínguez.

Este evento conta ainda com uma exposição complementar que inclui 20 painéis, que ficará patente no local até ao final do mês.

A exposição pode ser visitada no Mercado Local de Castro Marim todos os dias, entre as 09:00 e as 13:00 e das 14:30 às 17:30.

O livro tem o apoio da Consejeria de La Presidencia, Administracion Pública e Interior, Junta de Andalucia, Grupo de Investigación do Instituto de Desarrollo Local da Universidade de Huelva e Eurocidade do Guadiana.

