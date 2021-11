Eurocidade do Guadiana apresenta nova imagem promocional em Badajoz

A Eurocidade do Guadiana vai apresentar a sua nova imagem turística de promoção conjunta do território, composto por Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte (Espanha), na Mostra Ibérica de Turismo em Badajoz (Turibéria), entre os dias 4 e 7 de novembro, anunciou a entidade.

Durante estes dias, serão promovidas reuniões e encontros de trabalho com a Eurocidade que têm como objetivo “divulgar os pontos fortes da zona sul da raia ibérica”, segundo o comunicado.

A nova imagem turística da Eurocidade do Guadiana pretende “valorizar o papel do turismo fronteiriço e reforçar as suas atrações para que os visitantes possam desfrutar de um território onde as culturas fundiram-se ao longo dos séculos, onde as redes se teceram, apesar das barreiras e onde o enriquecimento mútuo foi promovido entre os dois países que, agora, caminham juntos, de modo a promover uma oferta muito mais atraente”.

A campanha, apresentada pela primeira vez em Badajoz, vai mostrar a “diversidade e complementaridade das paisagens portuguesas e andaluzas que, nesta zona do território, podem ser vistas sob o mesmo olhar, destacando os espaços naturais e a diversidade biológica que pode ser apreciada no meio envolvente”.

Por outro lado, esta campanha terá uma “atenção especial” para com o “privilégio oferecido pelo próprio território transfronteiriço, de maneira a que os visitantes possam desfrutar de detalhes que não podem ser encontrados noutro lugar”.

Noutra linha de divulgação será destacada a dualidade de território, os costumes e atividades que podem ser encontradas nas duas margens do rio Guadiana.

“A magia e o mistério da fronteira, o encanto do grande rio do sul ou até mesmo a memória da história dos piratas e das batalhas, chamam, também, a atenção para a atratividade do território”, além do património, acrescenta a entidade em comunicado.

O stand na feira de Badajoz contará com a participação da equipa técnica e membros do Grupo de Trabalho de Turismo da Eurocidade do Guadiana.

Este trabalho, no âmbito do projeto EuroGuadiana 2020, tem sido desenvolvido em colaboração com equipas de turismo e marketing das universidades de Huelva e do Algarve, com apoio da empresa Koan Konsulting.

PUB