Eurocidade do Guadiana apresenta programa desportivo

A Eurocidade do Guadiana, composta pelos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte, apresentou esta semana um programa de atividades desportivas que pretende “unir os cidadãos transfronteiriços”.

Com o objetivo de “promover a atividade física e os hábitos saudáveis”, este novo programa pretende ainda “adaptar as necessidades da população” à socialização e à prática desportiva, conectadas com o meio natural.

Entre as atividades previstas, que começam na próxima semana, estão previstas “rotas saudáveis” de canoagem, caminhadas, ciclismo, yoga, pilates, fitness, zumba e sessões de prática desportiva ao ar livre para crianças e adultos.

A apresentação do programa decorreu na Câmara Municipal de Ayamonte, com a participação do presidente da cidade espanhola, Javier López, do presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, dos responsáveis dos serviços desportivos de cada município e dos técnicos da Eurocidade do Guadiana.

“Os serviços desportivos dos três municípios têm um longo percurso em termos de cooperação transfronteiriça. Eventos como as X Milhas do Guadiana, a Regata de Canoagem, a Travessia de Natação do Rio Guadiana ou a Subida e Descida à Vela, demonstram o bom trabalho e a coordenação eficaz dos três órgãos do território. Fruto desta experiência anterior, juntamente com o impulso que o projeto e a equipa técnica do EuroGuadiana2020 supõem, podemos apresentar hoje este amplo programa de atividades desportivas que terá início em maio e continuará ao longo do ano”, refere o autarca de Ayamonte, Javier López.

Já o Chefe de Desporto da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António afirmou que “o território da Eurocidade do Guadiana sempre foi um território comum para o desporto, a cooperação no domínio desportivo é para nós natural e este projeto serve para fortalecer e atualizar esses laços existentes”.

As atividades podem ser acompanhadas através da página de Facebook e do canal de Youtube da Eurocidade do Guadiana.

As atividades são ainda promovidas através da aplicação móvel “Eurociudad del Guadiana em Movimiento – Gamefit”.

