Eurocidade do Guadiana: Castro Marim, VRSA e Ayamonte querem ser um museu vivo

Os municípios que compõem a Eurocidade do Guadiana estão a trabalhar atualmente no empolgante projeto de dar estrutura de museu a muitas das jóias do património material e imaterial que os três municípios possuem, anunciou o município de Ayamonte.

Esta atuação é financiada pela União Europeia através do Programa de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal.

Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António, localizados na foz do rio com o mesmo nome, trabalham desde 2013 para criar infraestruturas e formas de governança conjunta.

“No campo da cultura e do património, a Eurocidade está determinada a inovar no planeamento e gestão dos seus recursos. Ao longo do século passado, as relações comerciais entre as duas margens do rio foram importantes e, nas últimas décadas, o intercâmbio nas atividades de lazer aumentou, principalmente no setor de hospitalidade e no uso de praias, mas não noutras áreas como a cultura ou o aproveitamento dos espaços naturais”, diz a autarquia espanhola.

Diante da visão tradicional de criar um museu conjunto, a Eurocidade preferiu lançar a musealização de seu território, transformando as três cidades num grande museu vivo, que pode ser visitado por itinerários que têm continuidade entre os três municípios. Itinerários que articulam o seu património cultural e natural, bem como a agenda cultural.

Dessa forma, exemplifica a alcaidaria, um visitante que chega, por exemplo, a Vila Real de Santo António, pode fazer uma visita guiada interpretada pelos centros históricos dos três municípios, bem como outros itinerários temáticos ligados às atividades humanas do território, como a pesca ou a indústria do sal. Oferecer aos visitantes passeios que destacam nossos valores comuns e promovem, além das relações culturais e comerciais, a coesão territorial e social.

Atualmente, as equipas técnicas de cultura e turismo dos três municípios elaboraram uma proposta para os objetivos do “Território Museu”, a partir de agora esse processo acompanhado por empresas especializadas – escolhidas por meio de licitação pública – que serão responsáveis por moldar o resultado final.

O “Território do Museu” é uma ação contemplada no projeto EuroGuadiana 2020, co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional FEDER através do Programa Operacional de Cooperação Transfronteiriça Espanha-Portugal Interreg V-A.