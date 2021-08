Eurocidade do Guadiana consolida marca turística conjunta

A Eurocidade do Guadiana, composta pelos municípios de Castro Marim, Vila Real de Santo António e Ayamonte, discutiu esta semana os principais conceitos da marca turística conjunta e o modelo que desejam atrair para o território.

A equipa técnica da Eurocidade do Guadiana reuniu-se com Isaac Maestre, vereador de Turismo de Ayamonte, Remédios Sanchez, vereadora de Cooperação Transfronteiriça e a empresa de marketing turístico e sustentável Koan Consulting.

“Os nossos municípios são verdadeiras joias para o visitante: natureza, cultura, desporto… se também conseguirmos reunir e oferecer esta oferta de forma coordenada através de uma marca turística sólida, teremos melhores resultados. Estamos interessados ​​em um turismo sustentável, que respeite e proteja o meio ambiente, um turista que saiba valorizar o nosso território e que o desenvolvimento do turismo beneficie diretamente os nossos cidadãos. Queremos quebrar a sazonalidade, que se ofereça um trabalho de qualidade e se reverta em melhores serviços públicos”, refere Isaac Maestre.

Segundo o comunicado, esta marca turística conjunta será apresentada no próximo outono e é “capaz de representar a diversidade cultural, os recursos naturais e as características do seu território transfronteiriço”, além de “ser composta por três municípios que já separadamente têm um importante património e oferta hoteleira, mas que não é comparável à atratividade de comercialização dos três municípios no seu conjunto no mercado turístico ibérico e internacional”.

PUB