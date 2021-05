Eurocidade do Guadiana: Fórum de Turismo aborda potencial da fronteira

O Fórum de Turismo da Eurocidade do Guadiana, que vai decorrer na quarta-feira, pretende “abordar o potencial turístico da fronteira”, afirma a entidade.

Esta iniciativa pretende ainda abordar “o papel dos rios transfronteiriços como catalisadores desta atividade nas regiões por onde passam”, com a participação de representantes de projetos internacionais de gestão dos rios Douro e Minho.

O fórum vai decorrer de forma presencial em Vila Real de Santo António, transmitido em direto através da página de Facebook e do canal de Youtube do projeto EuroGuadiana, com a participação das autarquias pertencentes à Eurocidade do Guadiana, do Patronato de Turismo de Huelva, da Região de Turismo do Algarve e da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças.

Durante o fórum, serão apresentadas ações que estão a ser trabalhadas pelo Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Eurocidade do Guadiana, que inclui o “Território Museu” e a criação do primeiro destino turístico transfronteiriço.

Vai ainda decorrer uma mesa redonda, moderada pelo professor da Universidade do Algarve, Adão Flores, com a participação do presidente da Associação Empresarial da Região do Algarve, Vítor Neto, do vice-presidente da Região de Turismo do Algarve, Fátima Catarina, do Coordenador do Patronato de Turismo de Huelva, Daniel Navarro, do Secretário-Geral do Círculo Empresarial de Turismo de Huelva, Rafael Barba e do Secretário-Geral da Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças, Pablo Rivera.

