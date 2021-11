Eurocidade do Guadiana promove jogos urbanos transfronteiriços

Ayamonte recebe assim os Jogos Urbanos, a última fase da competição que decorre desde maio deste ano.

Durante a prova, os participantes estarão divididos por equipas e poderão competir usando a aplicação Game Fit.

As equipas podem ser formadas por crianças e adultos de todas as idades, uma vez que a prova está preparada para a participação de toda a família.

No entanto, devido à pandemia de covid-19, a presença em Ayamonte ainda está sujeita a decisões finais das autoridades portuguesas relativas à mobilidade terrestre transfronteiriça, mas os três municípios da Eurocidade do Guadiana já têm preparado um plano alternativo.

As inscrições para esta competição da eurocidade composta por Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António, podem ser feitas através dos e-mails pmd@ayamonte.es, cmc@cm-vrsa.pt e gam@cm-castromarim.pt ou dos telefones +34 959 470 625, +351 924 440 391 e +351 281 510 778.

A apresentação desta iniciativa contou com a participação de Javier López, do Ayuntamiento de Ayamonte e dos três técnicos de deporto dos municípios da Eurocidade do Guadiana, Sofía Carro de Ayamonte, Jorge Neves de Castro Marim e Ricardo Verlhanito de Vila Real de Santo António.

