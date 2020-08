Eurocidade do Guadiana quer ser destino turístico acessível e inclusivo

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

A Eurocidade do Guadiana pretende converter o território transfronteiriço num destino turístico acessível e inclusivo, promovendo dois seminários online agendados para os dias 21 e 23 de setembro, anunciou.

“A acessibilidade no turismo não é apenas uma questão de responsabilidade social, mas também uma oportunidade de negócio. O turista com necessidades de acessibilidade viaja durante todo o ano, reduzindo a sazonalidade, é mais fiel na escolha do destino e gasta até mais 28% para atender às suas necessidades especiais durante a estadia”, refere a Eurocidade do Guadiana em comunicado, com dados da associação Accessible Portugal e da Plataforma Espanhola de Pessoas com Deficiência Física.

Os seminários são gratuitos e vão dar a conhecer o potencial que o turismo acessível tem para os negócios, abordando ainda conceitos sobre a acessibilidade universal.

As inscrições encontram-se abertas através e podem ser feitas aqui e aqui e a iniciativa vai decorrer entre as 10:30 e as 12:30.

Nos seminários será também apresentada a aplicação móvel Tur4All, conhecida como o Tripadvisor da acessibilidade e que possuir informações em vários idiomas acerca das acomodações, restaurantes, atividades recreativas e as condições de acessibilidade oferecidas.

Esta aplicação interage com as redes sociais e deteta uma comunidade ativa de usuários que faz avaliações através de comentários e pontuações, com base nas suas experiências.

“O facto dos espaços e serviços acessíveis da Eurocidade do Guadiana serem anunciados na plataforma Tur4All beneficia, não só aos próprios estabelecimentos mas também a todo o território, de forma a atrair este interessante segmento do turismo”, concluiu.

Este objetivo da Eurocidade do Guadiana, composta pelos concelhos de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte, faz parte do projeto EuroGuadiana 2020, financiado pela União Europeia através do programa Interreg V-A Espanha Portugal.