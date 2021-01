Eurocidade do Guadiana vai ativar novo instrumento de participação

A Eurocidade do Guadiana irá ativar a partir deste ano um instrumento de participação cidadã através do qual se pretende que os principais grupos sociais, económicos e cidadãos possam contribuir diretamente no processo de coesão que os municípios de Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António estão a desenvolver, anunciou a organização.

O Observatório Transfronteiriço do Guadiana procura promover a participação ativa dos cidadãos na conceção das políticas públicas que já se articulam no território da fronteira sul hispano-lusa. O Observatório será um instrumento de participação e análise global que se complemente com os mecanismos de participação e controlo já existentes no Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial, e se integrará com os projectos que este organismo desenvolve.

Recorda a Eurocidade que, para a implementação do Observatório, existe um financiamento concedido pela Junta de Andalucía, que este ano incluiu os Agrupamentos Europeus de Cooperação Territorial – AECTs- entre as possíveis entidades beneficiárias de ajudas à entidades da Euro-região Alentejo-Algarve-Andaluzia.

Para 2021, está previsto o desenvolvimento da metodologia de trabalho, a realização de, pelo menos, dois encontros e a criação de uma exposição itinerante com um tema relacionado com a cooperação e laços comuns entre os três municípios.

Por parte da Eurocidade do Guadiana destaca-se que “é importante aumentar a participação dos cidadãos no desenvolvimento das políticas para o espaço social em que vivem, e ainda mais no caso de uma experiência inovadora como a articulação do espaço transfronteiriço com o planeamento, estruturas e projetos que promovam a coesão, abordando a Eurocidade como unidade territorial”.

O Observatório Transfronteiriço do Guadiana pretende ser um modelo rigoroso, inovador e adequado de avaliação das políticas de coesão, medindo o impacto e a incidência das diferentes ações que se desenvolvem. Nas próximas semanas, diferentes reuniões começarão a ser realizadas com chefes de outros observatórios existentes com o objetivo de conhecer suas diretrizes de funcionamento.

