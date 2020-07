Eurocidade do Guadiana vai ter cartão digital com aplicação no telemóvel

[mobileonly] 🔊 Ouvir Notícia [/mobileonly]

Os cidadãos residentes nos concelhos de Ayamonte, Castro Marim e Vila Real de Santo António vão passar a ter acesso a uma versão digital do Cartão do Eurocidadão, que será associada a uma aplicação de telemóvel, que também poderá oferecer alguns serviços a pessoas não residentes ou em trânsito, anunciou a Eurocidade do Guadiana.

O cartão visa facilitar o acesso a serviços e apoiar eventos culturais e essa oferta de recursos públicos e privados está a ser mapeada e organizada em guias de serviços que incluem todo o território da Eurocidade: instalações desportivas, bibliotecas, centros de saúde, centros comerciais e de lazer, transportes, etc.

Na versão anterior, o cartão do Eurocidadão era físico e com ele foram aplicados descontos em estabelecimentos comerciais e de lazer e também na grande parte da oferta de saúde existente nos três municípios.

Através da participação da Eurocidade do Guadiana em redes de cooperação como a Rede Ibérica de Entidades Transfronteiriças (RIET), foi detetado que a implementação de propostas semelhantes ao cartão de Eurocidadão está a ser trabalhada em paralelo em várias Eurocidades.

Por isso, a Eurocidade do Guadiana está a trabalhar em coordenação com essas organizações congéneres “para que soluções mais completas possam ser oferecidas de forma conjunta”, diz a Eurocidade do Guadiana.

Entre as várias propostas da Eurocidade do Guadiana está a de que os cartões de Eurocidadão possam facilitar a mobilidade transfronteiriça em caso de cerca sanitária ou fecho da fronteira, devido ao COVID-19 ou a outras eventualidades que possam ocorrer no futuro.