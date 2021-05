Eurocidade é o primeiro destino acessível transfronteiriço da penísula

A Predif e a Acessible Portugal apresentaram na quarta-feira, na FITUR, a Eurocidade do Guadiana como o primeiro destino turístico acessível transfronteiriço da Penísula Ibérica.

Durante mais de um ano, a Eurocidade do Guadiana, composta pelos municípios de Vila Real de Santo António, Castro Marim e Ayamonte (Espanha), identificou os recursos públicos e privados e desenvolveu um processo de formação e assessoria a empresários para “melhorar as condições do destino”.

Estes cerca de 80 recursos públicos e privados de turismo foram posteriormente incorporados na plataforma Turfall e vão obter um certificado de acessibilidade nos próximos meses.

Segundo o comunicado da Eurocidade do Guadiana, este projeto tem como objetivo de “adaptar o destino turístico às necessidades de todos os visitantes com necessidades especiais”.

O Destino Acessível da Eurocidade do Guadiana está a ser desenvolvido no âmbito do projecto EuroGuadiana 2020, cofinanciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional através do programa de Cooperação Transfronteiriça Interreg V-A Espanha-Portugal.

