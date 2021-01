Ewerton e Bruno Moreira são reforços do Portimonense

O médio brasileiro Ewerton e o avançado português Bruno Moreira (ex-Rio Ave) foram apresentados na quinta-feira como reforços para a presente temporada no Portimonense, equipa da I Liga portuguesa de futebol.

O médio brasileiro, que representou o clube algarvio entre 2014 e 2019, regressa por empréstimo do FC Porto, depois de dois anos a competir pelos japoneses do Urawa Reds.

O jogador, de 28 anos, vinculado aos portistas até 2022, afirmou que “o seu regresso a uma casa com a qual tem uma grande identificação, pretende ajudar o Portimonense a atingir os seus objetivos, depois de ter crescido como jogador num futebol diferente”.

“A experiência de dois anos no Japão foi muito boa, existindo um futebol diferente, de transições, que me deu melhor preparação e em que cresci enquanto jogador e pessoa. Vou fazer o melhor para ajudar o clube a atingir os objetivos, num grupo muito bom e com tendência para melhorar”, afirmou.

Já o avançado Bruno Moreira (ex-Rio Ave), de 33 anos, disse ter escolhido o Portimonense para dar continuidade à carreira enquanto jogador, “devido ao facto de não estar a ser muito utilizado e de não sentir que era opção”.

“Estando a jogar pouco e não sendo opção, decidi pelo Portimonense, clube em que senti confiança das pessoas, o que para um jogador é fundamental, e penso que posso ser útil e ser mais um para ajudar a equipa”, indicou o jogador.

Questionado sobre a sua possível estreia pelos algarvios no confronto na sexta-feira com a sua anterior equipa, Bruno Moreira afirmou “estar preparado se o treinador assim o entender”.

Por seu turno, o presidente da SAD dos algarvios, Rodiney Sampaio, afirmou que os reforços resultaram das necessidades do treinador em reforçar a equipa naquelas posições, deixando em aberto a possibilidade de continuar no mercado à procura de outras soluções.

“Existem outros jogadores que estamos a avaliar”, apontou.

Rodiney Sampaio admitiu que os jogadores Lucas e Dener possam deixar o clube depois de “terem chegado propostas de vários clubes” interessados nos jogadores.

“Chegaram propostas pelos dois jogadores, mas ainda nenhuma concreta que possa fazer avançar o negócio”, concluiu.

Depois de 12 jornadas disputadas, o Portimonense é o 14.º classificado da I Liga portuguesa de futebol, com o mesmo número de pontos, 11, que Famalicão e Rio Ave.

