Exclusão do Algarve pelo Reino Unido é “injusta e incompreensível”, diz RTA

O Presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes, considerou hoje que a decisão de excluir Portugal – e o Algarve – das rotas de viagens do Reino Unido isentas de quarentena é “profundamente injusta e penalizadora para o País em geral e para o Algarve em particular” e disse não compreender a medida “à luz dos factos”.

“Fomos claramente penalizados por falar verdade. Será mais seguro viajar para países que testam metade, ou mesmo um terço, ou preferem passar férias num país verdadeiramente empenhado em preservar a Saúde Pública e Turismo?”, questiona o responsável máximo da promoção turística da região, sublinhando que nesta época a grande maioria dos turistas britânicos vem para o Algarve, “região que entre julho e setembro regista 68% das dormidas do Reino Unido em hotelaria em Portugal”.

Em nota de Imprensa, recorda que, desde o início da pandemia da doença Covid-19, o Algarve regista apenas 1,5% dos casos em território nacional (639 casos acumulados até dia 2 de julho).

João Fernandes evoca ainda que recentemente, o Algarve foi eleito pela “European Best Destinations”, organização tutelada pela Comissão Europeia, um dos destinos europeus mais seguros para férias nos próximos meses.

“A decisão é um erro do Governo britânico, que poderia ser evitada se ouvisse os 18 mil residentes britânicos que vivem na região e que podem testemunhar na primeira pessoa o exemplo dado durante a pandemia”, afirma, observando que, de igual modo, o último relatório do “Índice Global da Paz”, produzido pelo Instituto de Economia e Paz, coloca Portugal como o terceiro país mais seguro do mundo.

“Em maio, Portugal foi aclamado no Reino Unido como exemplo na resposta à pandemia. De lá para cá, melhorámos os índices de internamento (-50%), óbitos (-70%) e casos ativos (-45%)”, afirma o presidente do Turismo do Algarve,

acrescentando Autoridade nacional de Turismo desenvolveu o primeiro sistema de certificação de protocolos sanitários em atividade turística do mundo, o selo “Clean & Safe”, contando-se mais de 17 mil selos emitidos e 20 mil profissionais formados.

Ao mesmo tempo, o Turismo do Algarve desenvolveu um “Manual de Boas Práticas”, igualmente pioneiro ao nível mundial, para várias das atividades turísticas, englobando os procedimentos a adotar para rent-a-car, golfes, parques de campismo, marinas, praias, surf, parques aquáticos e restaurantes, além do alojamento turístico, agências de viagens e empresas de animação turística.

“Portugal é um dos países que mais testa a população e que apresenta das taxas de letalidade mais baixas” diz a nota de Imprensa.

“Apesar de até hoje ser igualmente obrigatória a quarentena no regresso, temos vindo a assistir a uma procura crescente do mercado britânico, desde que em meados de junho reiniciaram as ligações ao Reino Unido. Para julho e agosto temos disponíveis ligações para 20 aeroportos, operados por 5 companhias aéreas, atestando a confiança de turistas e operadores aéreos no Algarve”, afirma.

Salienta que internacionalmente o destino Portugal é reconhecido como “Melhor Destino do Mundo” enquanto país e o Algarve é o “Melhor Destino de Praia da Europa” e o “Melhor Destino de Golfe do Mundo”.

“Todos estes argumentos foram amplamente expostos ao Governo britânico. Não baixaremos os braços. Continuaremos a trabalhar para que a próxima revisão desta medida nos seja favorável e os turistas britânicos continuarão a ser muito bem-vindos ao Algarve, como têm sido nos últimos 50 anos”, conclui.