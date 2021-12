Executivo de Lagoa apresenta-se às escolas do projeto MyPolis

O presidente da Câmara Municipal de Lagoa e os vereadores com pelouros foram apresentar-se às turmas do concelho que trabalham no projeto MyPolis, anunciou a autarquia.

Esta apresentação do executivo decorreu durante o mês de novembro, no âmbito do “My Polis – Cidadadia 4.0 em Lagoa”, com a participação do presidente Luís Encarnação e dos vereadores Anabela Simão, Ana Martins, Ruben Palma e Mário Guerreiro, que visitaram as turmas de segundo e terceiro ciclos e do secundário.

Estas visitas tiveram como objetivo principal “dar a conhecer aos mais jovens quem são os rostos que gerem o município, quais são as áreas em que cada um é responsável, o trabalho realizado no município e, acima de tudo, promover uma cidadania participativa, entre os mais jovens”, segundo o comunicado.

O projeto My Polis é uma parceria do município com a associação Discurso Paralelo, após a aprovação da candidatura ao Portugal Inovação Social, que pretende “promover a participação ativa das pessoas nas escolhas para a sua cidade com recurso a uma aplicação mobile e web e, paralelamente, promover uma educação para a cidadania por parte dos mais novos”.

“É com enorme satisfação que vejo os mais novos interessados em construir um concelho melhor, através de uma verdadeira cidadania ativa, com ideias, propostas e projetos do interesse comum. Através destas visitas foi possível verificar o extraordinário trabalho que está a ser desenvolvido nas escolas, nesta área. A todos os envolvidos, em nome do município, o meu obrigado”, refere o presidente da autarquia, Luís Encarnação.

PUB