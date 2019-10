Exposição “A Terra” no Centro Europe Direct em Faro

A exposição “A Terra” da autoria do

Município de Lagoa, estará aberta ao público no próximo dia 2 de outubro,

quarta-feira, pelas 15h00, no r/c do edifício sede da CCDR Algarve com a

presença do Edil de Lagoa e do Presidente da CCDR Algarve em Faro.

A exposição é realizada no âmbito da

SEIVA 2019 e visa contribuir para integrar os valores relativos ao

Desenvolvimento Sustentável, de modo, a fomentar as transformações necessárias

para uma sociedade mais sustentável e mais justa para todos. Tem também como

objetivo promover o exercício de boas práticas ambientais das comunidades

escolares com o intuito de reforçar a consciência para a importância de uma

cidadania mais ativa e responsável sobre as questões ambientais.

Durante os meses de outubro e novembro, Europe

Direct Algarve promoverá visitas guiadas de exploração da exposição no “Espaço

de Aprender” para dar a conhecer o trabalho da União Europeia no cumprimento

dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030.

No dia 2 de outubro, quarta-feira, após

a inauguração, irá decorrer o Proaction-café na Sala G da CCDR, da

iniciativa da APA-ARH e da Universidade do Algarve. “Esta metodologia de grupo

tem o propósito de desenvolver projetos e aprofundar conversas significativas

entre os participantes. Pretende-se contribuir para criar redes vivas de diálogo colaborativo que nos

conduzam a ações transformadoras em tempos de emergência ambiental”, afirma a

CCDR Algarve.

Para marcação de visitas envie um correio

eletrónico para: europedirect@ccdr-alg.pt.

Para as inscrições no Pro-Action- café pode

contatar: paula.vaz@apambiente.pt

Veja as informações da Exposição aqui