Exposição “Aguarelas do Algarve” pode ser vista em Albufeira

De 5 a 26 de novembro, a Galeria de Arte Pintor Samora Barros, em Albufeira, acolhe a exposição de pintura “Aguarelas do Algarve” de Stefan Gadnell, divulgou a autarquia.

O artista, que há três anos passa o inverno em Albufeira, sublinha as “belas paisagens e as cidades adoráveis” do Algarve, que são a sua principal fonte de inspiração. Os ambientes urbanos da região são retratados de forma recorrente nas suas aguarelas qua apelam “ao movimento e à cor, com detalhes abstratos mas realistas, segundo o Stefan.

Stefan Gadnell estudou na Universidade de Umeä, na Suécia, onde se formou como professor de Arte. Além de criações próprias, realiza ainda cursos e workshops de pintura. É autor do livro “Obcecado com aquarela”, da editora Ymershorn.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 9:30 às 12:30 e das 13:30 às 17:30. A Galeria de Arte Pintor Samora Barros encerra aos sábado, domingos e feriados.

PUB