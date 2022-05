Exposição conjunta de Manuel Baptista e João Jacinto será “inédita”

Um conjunto de 12 obras, metade das quais inéditas, dos artistas plásticos Manuel Baptista e João Jacinto vai estar em exposição a partir desta quinta-feira, dia 12, na Casa do Meio-Dia, em Loulé.

A exposição “– Eu e o João! – O Manuel e eu!”, promovida pela Sul Sol e Sal e cujos curadores são os próprios artistas, apresenta seis obras de épocas distintas de Manuel Baptista e seis desenhos inéditos de grande escala de João Jacinto.

“Promovemos um encontro entre os dois e a proposta foi não haver curador e, assim, depois de visitarem os ateliês, cada um escolheu as obras do outro que queria ver na exposição”, explicou Salvador Santos, da Sul Sol e Sal.

Nascido em Faro em 1936, Manuel Baptista, considerado “um artista de referência”, apresenta desenhos a tinta da china, trabalhos com radiografias da década de 1970 e outros com colagens e recortes.

As obras de Manuel Baptista escolhidas por João Jacinto abrangem um período que começa na década de 1970 e termina no virar do século, numa retrospetiva do seu percurso artístico, iniciado em 1957, quando fez a sua primeira exposição individual.

Já João Jacinto, natural de Mafra e nascido em 1966, “vai ganhando um espaço muito particular entre os criadores contemporâneos”, tendo a sua obra representada em várias coleções e museus, tanto em Portugal como noutros países europeus.

A inauguração da exposição “– Eu e o João! – O Manuel e eu!” está marcada para próxima quinta-feira, às 18:00, na Casa do Meio-Dia, em Loulé.