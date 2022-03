Exposição das Oficinas no Cabo do Mundo chega a Quarteira

A exposição fotográfica “Oficinas no Cabo do Mundo está patente até ao dia 3 de abril no Centro Autárquico de Quarteira, no concelho de Loulé, anunciou a associação In Loco.

A exposição de fotografias testemunha o olhar de 23 pessoas entre os 16 e os 85 anos que visitaram a Fortaleza de Sagres, no âmbito do projeto “Oficinas no Cabo do Mundo”.

“Uma aventura em lugares que por vezes nos parecem estar muito perto, mas ao mesmo tempo tão longe”, refere Paula Gião, uma das participantes neste projeto.

Esta exposição está a percorrer o Algarve desde o mês de agosto de 2021, tendo iniciado a sua viagem na Fortaleza de Sagres, seguindo para Alte, Sarnadas, Faro e Estoi.

O projeto “Oficinas no Cabo do Mundo” envolveu jovens que frequentam o curso profissional de Técnico de Turismo da Escola Profissional Cândido Guerreiro e séniores da freguesia de Alte, que embarcaram numa “viagem de descoberta, de exploração, de aprendizagem, da vivência conjunta de experiências, de troca de conhecimentos, de partilha de afetos e de criação artística”, segundo o comunicado.

A viagem até Sagres “promoveu o desenvolvimento das relações e cumplicidades intergeracionais e motivou para a conhecimento, a valorização, a preservação e a divulgação do património”, refere a associação.

“Oficinas no Cabo do Mundo junta num tempo e em dois espaços, matéria de três tempos diferentes: o tempo do monumento e o tempo de duas gerações humanas. Lindo o projeto, quase etéreo, porque etéreo é o tempo”, salienta o presidente da Junta de Freguesia de Alte, António Martins.