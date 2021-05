Exposição de fotos de Layla Underhill vai estar em Lagoa

A Exposição de Fotografia “Serendipity”, de Layla Underhill, estará patente entre os dias 4 (esta sexta-feira) e 25 de junho, na Galeria Municipal Manuela Vale da Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues, em Lagoa.

Esta exposição visa dar a conhecer um pouco do percurso de Layla Underhill no mundo da fotografia.

“Já parou para pensar que o que nos rodeia é tão único, cheio de nuances, cores, luz, sombras? Tal beleza, que nos é concedida tão naturalmente, ao acaso, sem termos de procurar por ela?”, questiona o Município de Lagoa, em nota de Imprensa.

“Esta conexão com o mundo natural que nos abraça e presenteia com toda esta riqueza torna todos estes pequenos clicks, estes segundos de contemplação, em momentos de serendipidade. Torna este espaço entre o espectador e a obra de arte quase que inexistente, numa ligação que simplesmente, o é”, responde logo de seguida.

A entrada é gratuita e poderá visitar a exposição de segunda-feira a sexta-feira entre as 09h30 e as 12h00 e/ou entre as 14h30 e as 17h00.

A entrada e permanência na galeria é limitada e sujeita à lotação considerando as normas em vigor emitidas pela DGS. O uso de máscara é obrigatório.

