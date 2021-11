Exposição de Joaquim Marques patente em Loulé

A Galeria de Arte do Convento do Espírito Santo, em Loulé, vai ter patente a exposição “Além da Matéria”, de Joaquim Marques, a partir do dia 12 de novembro, anunciou a autarquia.

Esta exposição de pintura estará patente até ao dia 15 de janeiro do próximo ano e reúne trabalhos a aguarela e acrílico sobre papel de médio e grande formato “que giram em torno do tema materialidade/imaterialidade”, segundo o comunicado.

“Evocando um imaginário onírico que, por vezes, alude a uma estética oriental, os trabalhos de Joaquim S. Marques convidam à contemplação”, refere a autarquia.

O artista tem o gosto de trabalhar sobre papéis de grande formato deitados no chão, utilizando objetos improváveis como uma esfregona ou um espanador para colocar água e tinta, caminhando por cima do papel ainda húmido.

A exposição em Loulé pode ser vista de terça a sexta-feira entre as 09:30 e as 17:30 e aos sábados a partir das 09:30 às 16:00.

A inauguração está marcada para as 18:00 do dia 12 de novembro com entrada livre.

