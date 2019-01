Exposição de Miraldina para ver em Lagoa

Até ao dia 8 de fevereiro, poderão ser vistos e apreciados os trabalhos de pintura da artista lagoense Miraldina dos Ramos Diogo, na galeria municipal Manuela Vale – Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues.

“A exposição transporta para os seus quadros a forma como o interior da artista sente e interpreta o olhar sobre o mundo que a rodeia, numa paixão permanente que a leva para além do manuseamento simples dos materiais”, explica Miraldina Diogo, revelando que “vou brincando com as telas e tintas de maneira simples, quase infantil, trémula, mas feliz por me sentir com coragem e sem medo do resultado”.

Esta exposição vem no seguimento de outras que a Escola de Artes Mestre Fernando Rodrigues desenvolve há vários anos, no sentido de incrementar as artes plásticas em geral, apoiando diretamente a valorização dos artistas locais e incentivando a sensibilidade de um público apreciador para a importância da pintura.