Exposição de Presépios de Maria José Vasques inaugurada em Altura

Uma exposição com cerca de 100 presépios da coleção particular de Maria José Vasques, professora de Artes e apaixonada pela arte presepista, foi inaugurada ontem na sede da Junta de Freguesia da Altura.

Trata-se de uma exposição cheia de imaginação, diversidade de cor, texturas e materiais, com presépios de várias partes do mundo, adquiridos ao longo de 35 anos de colecionismo.

“Esta é uma das maiores representatividades do Natal, porque nos reporta para os valores da família, da importância da união e esta é uma coleção única”, declarou a vice-presidente, Filomena Sintra, que agradeceu à colecionista a pronta disponibilidade para esta exposição. Maria José Vasques referiu a sua forte ligação ao território de Castro Marim, de onde era natural o seu falecido marido, e que se restabelece agora nesta iniciativa. A inauguração foi presidida pelo novo pároco da freguesia de Altura, Padre Armando, que fez a bênção a todos os presépios. “É uma exposição que exulta os valores da fé e também com um alto valor cultural e artístico, tendo peças únicas, criadas a pedido pela colecionadora em todo o mundo”, concluiu a vice-presidente. A cerimónia contou também com o Grupo de Cantares de Odeleite, que durante esta quadra percorre as povoações mais isoladas do foramdo concelho.

A exposição, que é uma iniciativa da Junta de Freguesia de Altura e conta com o apoio do Município de Castro Marim, estará patente ao público até 6 de janeiro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 16h.