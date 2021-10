Exposição Filatélica do Algarve decorre de 10 a 14 em Portimão

É uma exposição não competitiva destinada a colecionadores, escritores e jornalistas filatélicos naturais ou residentes no Algarve.

A “ALGARPEX 2021” – 12.a Exposição Filatélica do Algarve que se vem realizando todos os anos desde 2010, organizada alternadamente pelas Agremiações Filatélicas do Algarve, será este ano preparada pela AFAL – Associação Filatélica do Algarve, com patrocínios e apoios da Paróquia de Nossa Senhora do Amparo, Federação Portuguesa da Filatelia, CTT e Município de Portimão, anunciou aquela organização.

A “ALGARPEX 2021” será no Salão do Centro Paroquial de Nossa Senhora do Amparo, em Portimão, de 10 a 14 de novembro. É uma exposição não competitiva destinada a colecionadores, escritores e jornalistas filatélicos naturais ou residentes no Algarve. Terá como convidados, colecionadores de Espanha, do Clube Filatélico de Huelva.

A cerimónia de abertura está prevista para as 17:00 do dia 10 de novembro, com a entrega da bandeira da ALGARPEX à associação organizadora, a abertura do Posto de Correio e lançamento da marca postal comemorativa da ALGARPEX que assinala, também, os 40 anos da AFAL – Associação Filatélica do Algarve.

Nos dias 11 a 13 o certame estará aberto das 10:00 às 12:30 e das 14:30 às 17:30 e haverá visitas guiadas para os alunos das Escolas.

No dia 14 o período de abertura será da 10:00 às 13:00 e das 15:00 às 16:00. .

Na parte da manhã haverá um encontro filatélico entre todos os participantes para troca de impressões sobre o material exposto e uma tertúlia filatélica a partir das 11h00.

Seguir-se-á, pelas 13:00, o tradicional almoço convívio e distribuição de diplomas e troféus iguais para todos.

