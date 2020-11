Exposição fotográfica do Cerro do Bufo percorre Baixo Guadiana

A exposição fotográfica com os trabalhos vencedores da Prova Fotográfica do cerro do Bufo vai percorrer vários locais do Baixo Guadiana a partir de dezembro, anunciou a associação Odiana.

O vencedor do concurso foi João Lelo com a fotografia “Convívio”, seguido de Nuno Pires com “B&W” e Daniela Silva com “Quadros”, que ganharam um passeio de barco pelo Guadiana, um salto de tirolina no slide transfronteiriço e uma ida ao spa salino, respetivamente.

O júri da prova selecionou 25 fotografias que vão fazer parte da exposição itinerante, com inauguração marcada para o mês de dezembro no Mercado Local, em Castro Marim.

A mostra segue para Vila Real de Santo António, na Biblioteca Municipal Vicente Campinas em fevereiro e para a Casa dos Condes, em Alcoutim, no mês de março.

Esta prova decorreu entre os dias 22 de setembro e 5 de outubro e recebeu 45 fotografias das temáticas de ecossistemas, habitats, avifauna e património hidrológico.

O concurso teve como objetivo “valorizar e promover o património natural, bem como instigar a reflexão para a necessidade de conhecer, promover e consevar a biodiversidade”, segundo o comunicado.

O trilho do Cerro do Bufo pertence à Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António e tem uma distância de 10,5 quilómetros, dispondo de um observatório de avifauna.