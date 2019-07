Exposição “Os desvios da natureza” no museu de Faro

Está aberta ao público a exposição “Os desvios da natureza”, pintura naturalista da Fundação Millennium bcp, que poderá ser visitada desde 18 de julho a 20 de outubro, no Museu de faro. A inauguração realizou-se no dia 18 de julho, às 18:30, com visita guiada pelo curador da exposição, Nuno Faria. Teve a participação do Presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau, do Presidente da Fundação Millennium bcp, do Embaixador António Monteiro e do Diretor do Museu Municipal de Faro, Marco Lopes.

Fazem parte desta coleção obras de pintores famosos como Columbano Bordalo Pinheiro, Silva Porto, Henrique Pousão e José Malhoa. Existem também peças de arqueologia, trabalhos do farense Carlos Porfírio e dos artistas Pedro Tropa, Ilda David e René Bertolo.

A tematização da natureza é hoje, mais do que nunca, omnipresente no campo da arte contemporânea assim como em muitos outros domínios e disciplinas. Neste jogo de aparentes contrários, eis que surge a coleção de pintura naturalista do Millenium bcp, que integra um alargado leque de artistas-chave desse período dourado da arte portuguesa. Assim, no contexto do Museu Municipal de Faro, põe-se em cena uma polifonia de diferentes formas de abordar essa entidade: Natureza-Homem; Natureza-História; Natureza-Deus.

No âmbito do projecto e no decurso da exposição será

publicada uma edição original, em formato de Guia do Museu, com um conjunto de

textos inéditos, fotografias das novas intervenções no espaço do Museu e um

discurso contemporâneo sobre o singular património da instituição, nomeadamente

o Mosaico Romano, património nacional, reabilitado com o patrocínio da

Fundação.