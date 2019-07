Exposição “Projeto Ásia” de Eduardo Pereiro

No centro cultura António Aleixo estará patente de 4 de julho a 4 de agosto, uma exposição fotográfica ”Projeto Ásia”, do fotógrafo espanhol, Eduardo Pereiro. Poderá visitar de terça a domingo das 17h30 às 22h30, segundas das 9h00 às 15h00.

Eduardo Pereiro nasceu em 1992 em Cádis. Em 2003 formou-se em fotografia artística na Escola de artes do Jerez, em 2004 mudou-se para Ayamonte concluindo os seus estudos na escola de artes “León Ortega” de Huelva. Entre 2014 e 2015 colaborou com o atelier de arte “La escalera” em variadas exposições, incluindo no “paseo por el arte”. Em 2015 iniciou a primeira viagem por terras asiáticas, na China, sendo que nos anos seguintes voltou a viajar fotografando diferentes países do oriente e suas gentes, como o Japão, Tailândia, Vietname, Laos e Nepal.





A exposição é composta por fotografias a preto e branco que contam as vivências da população asiática, cultural e um mundo espontâneo que se perdeu há muito tempo no mundo ocidental. Eduardo Pereiro referiu que com esta exposição “tentei criar uma mensagem de igualdade, de solidariedade, e que as pessoas que as contemplam se vejam levadas para um mundo tão diferente e ao mesmo tempo tão semelhante ao nosso”.

Quando questionado sobre as fotografias que foram expostas, e aquelas que destaca como suas favoritas, o artista afirma que “o poder de uma imagem é incrível, elas podem levar-nos a um momento, até mesmo a um som ou a um odor. Posso te dizer, que tenho uma imagem noturna de Pingyao em que as silhuetas de casas tradicionais são pressentidas. Daquela imagem eu lembro-me do frio da noite, o cheiro a pólvora dos fogos de artifício, as luzes e sombras que criavam a pouca iluminação que as ruas tinham. Outra imagem que eu gosto muito é aquela que eu tirei durante um show de cabaré em Bangkok. Naquele lugar era proibido tirar fotos, então eu tive de colocar a câmara no meu pescoço e fotografar com um controle remoto do meu bolso. A imagem lembrou-me da versão de hoje da criação de Adão por Miguel Ângelo, a posição das mãos do artista transgénero e o cliente dando o dinheiro, era idêntica.”





O fotógrafo explicou qual foi a sua impressão da Ásia e como as pessoas o receberam “eu conheci pessoas que me ofereceram uma cama ou uma refeição só por querer partilhar algum tempo comigo, sem esperar nada em troca. Nos Himalaias há um ano e meio atrás, passei 14 dias com uma família que me acolheu como mais outra pessoa, no Vietname fiquei sem dinheiro por causa de um problema com o banco e algumas pessoas receberam-me em sua casa por um fim de semana. Na China eu estive a viver no sótão de uma cabana de madeira durante 10 dias e no último dia houve um casamento na aldeia e eles convidaram-me como se me tivessem conhecido toda a vida. Acreditamos que o mundo é hostil, com tantas notícias negativas que nos bombardeiam todos os dias, e é exatamente o oposto, a grande maioria dos seres humanos é incrível. Temos de livrar-nos desse medo de sair, de descobrir o desconhecido, a verdade é que não sabemos o que perdemos. Então a lição é esta, sai e viaja o máximo que puderes, é a melhor maneira de investir no teu tempo e no teu dinheiro”.