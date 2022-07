Exposição sobre a história de Quarteira com horário de verão

A exposição “Com os pés na terra e as mãos no mar: 6000 anos de história de Quarteira” tem novo horário durante os meses de julho e agosto. Estará aberta entre as 15:00 e as 20:00 e entre as 21:00 e as 23:00 no espaço da Antiga Lota de Quarteira, no Largo dos Cortes Reais. A entrada na exposição é gratuita.

A exposição, comissariada por Rui Parreira, da Direção Regional de Cultura do Algarve, contou com a participação de diversos investigadores da Universidade do Algarve e da Universidade de Lisboa e mostra a história do atual território da freguesia de Quarteira, desde as suas ocupações mais antigas até ao século XX. Dividida em quatro núcleos temáticos (Território, Ocupar e Viver, Explorar o Mar e Explorar a Terra), a exposição pretende dar uma panorâmica do que foi habitar este território ao longo do tempo e como a ação humana o explorou e transformou.

Através de um vasto acervo de bens culturais, oriundos de mais de meia centena de instituições nacionais, a que se adicionaram os objetos doados e/ou emprestados por vários quarteirenses, conseguiu-se uma exposição plural, com vários tipos de objetos (fotografias, documentação, fragmentos arqueológicos, entre outros). Esta é uma exposição que pretende motivar o visitante a regressar várias vezes ao local, uma vez que o manancial de informação é enorme, abarcando uma cronologia de cerca de 6000 anos.

Esta mostra nasce de uma parceria entre o município de Loulé, Junta de Freguesia de Quarteira, Direção-Geral do Património Cultural, Museu Nacional de Arqueologia e Direção Regional de Cultura do Algarve.