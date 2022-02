Exposição sobre a Ria Formosa foi inaugurada em Olhão

Uma nova exposição sobre a Ria Formosa foi inaugurada esta semana no Centro de Educação Ambiental de Marim (CEAM), em Olhão, anunciou o Turismo do Algarve, promotor da iniciativa.

PUB

Esta exposição veio substituir outra que estava patente há 30 anos naquele espaço, promovendo assim a mais importante zona húmida a sul do País.

Através de painéis informativos, fósseis, conchas, objetos arqueológicos da época romana e objetos das artes de pesca, a exposição será um equipamento estrutural à disposição dos seus visitantes.

“O CEAM é um espaço vocacionado para a educação ambiental e um observatório privilegiado dos vários ecossistemas do Parque Natural da Ria Formosa. Era crucial dotá-lo de melhores condições de visitação, melhorando a experiência do turista que assim ficará a conhecer de forma mais profunda e apelativa este importante sistema lagunar do Algarve, que inclui zona de sapal, dunas, pradarias marinhas e grande variedade de espécies de avifauna, peixes, moluscos e crustáceos”, refere o presidente do Turismo do Algarve, João Fernandes.

Para o diretor regional da Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Algarve (DRCNF), Joaquim Castelão Rodrigues, “a exposição que agora se inaugura dá a conhecer os vários habitats existentes na área do Parque Natural da Ria Formosa, a sua flora e fauna, compatibilizando a relação das atividades dos homens com a conservação desta natureza prodigiosa. A exposição tem como objetivo o deleite dos visitantes e serve a educação ambiental, constituindo-se como um equipamento cultural raro no Algarve, sendo o único dedicado à interpretação de um parque natural”.

Além dos vários espaços expositivos, o visitante terá ainda a oportunidade de subir a uma torre de observação, onde poderá avistar a Ria Formosa.

“O turismo de natureza é estratégico para o destino Algarve. Através do projeto Valuetur conseguimos reforçar a nossa aposta neste produto que é cada vez mais procurado pelo visitante nacional e estrangeiro, e que há uns anos já correspondia a um mercado de 22 milhões de viagens anuais na Europa”, conclui João Fernandes.