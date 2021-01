Exposição sobre Silves patente até final de março

A exposição de fotografia “Silves, da Serra ao Mar”, de André Boto, pode ser visitada até dia 31 de março na Igreja da Misericórdia, em Silves, com entrada livre, anunciou a autarquia.

Esta mostra é o resultado de um desafio apresentado pela Câmara Municipal de Silves ao fotógrafo, natural do concelho, “que servirá de base ao banco fotográfico do município e que abrange, na meia centena de registos recolhidos, um leque diversificado de tipologias fotográficas, entre as quais se incluem a fotografia de arquitetura e interiores, paisagem, o fotojornalismo, entre outros”, segundo o comunicado.

Através desta exposição, a autarquia pretende “dar a conhecer, na verdadeira aceção da expressão, Silves da Serra ao Mar, numa viagem que leva o visitante a saber mais sobre os recantos existentes na serra, mas também, sobre outros locais que medeiam o nosso roteiro até ao mar, com barragens, património histórico diversificado, equipamentos culturais, lugares e ruas típicas e algumas das nossas principais atividades económicas, tão intrinsecamente relacionadas com a laranja e com os vinhos de Silves”.

