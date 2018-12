Até 29 – Exposição Coletiva dos Artistas do Concelho, 9h30-12h30 e 13h30-17h30, Casa dos Condes, Alcoutim.

13h30-17h30, Casa dos Condes, Alcoutim.

> Exposição de fotografia “Trezentos e Sessenta e Seis” de João

Mariano, 10h-18h, Centro Cultural, Lagos.

>Exposição”MiniaturaseCoches”deJoséCortez,CentroCulturaldeLagos.

> Exposição “Homenagem à cadeira portuguesa” de Nuno Ladeiro,

10h-18h, Centro Cultural Lagos.

> Exposição de escultura “Sete livros sobre a natureza de uma árvore”

de Volker Schnnettgen, Galeria de Arte do Convento Espírito Santo,

Loulé.

> Exposição “O Fim dos Tempos”, de Elsa Revez, Museu Regional, Faro.

Até 30 – Exposição “Gente de Outros Tempos III”, 10h-17h30, Forte

Ponta da Bandeira, Lagos.

> Exposição “O Método Científico da Fotografia”, de Rodrigo Peixoto,

Museu Municipal de Faro.

Até 31 – Exposição “Documentar Algarve Interior”, fotografia de Eduardo

Pinto, Galeria Municipal, S. Brás.

> Exposição “Efeites de Natal Reciclados”, Galeria de Arte Pintor Samora

Barros, Albufeira.

> Exposição de Decoração em Acrílico de Carla Barão, 9h30-13h e 14h-

17h, Casa Manuel Teixeira Gomes, Portimão.

> Exposição “Olhar sem Medo de Ver”, de Elsa Ramos, Galeria Municipal,

S. Brás Alportel.

Até 04/01 – Exposição de pintura “O Outro Lado”, de Rui Jorge Marques,

Portimão.

Até 13/01 – Exposição da 18ª Corrida Fotográfica de Portimão, ter.

14h30-18h e qua. a dom. 15h-23h, Museu de Portimão.

Até 15/01 – Exposição “Da Cruz ao Crescente – O Resgate de Cativos”,

Antigos Paços Concelho, Lagos.

Até 14/02 – Exposição “Derivações Concretas”, de Carlos Evangelista,

Galeria de Arte Vale do Lobo, Almancil.

Até 4/03 – Exposição Conjunta com a Fundação Calouste Gulbenkian,

14h-18h(terça) e 15h-23h (qua. a sab.), Museu de Portimão.

EXPOSIÇÕES PERMANENTES

“Alcoutim, Terra de Fronteira” Exposição permanente pela vila de

Alcoutim.

Exposição “Henrique, o Infante que mudou o Mundo, encerra às segundas,

na Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe, Raposeira, Vila Bispo.

Exposição de Carros, Barcos, Bicicletas e Aviões em Miniatura, Salão

das Colecções, Praia da Luz, Lagos, terça a domingo.

Diariamente

Galeria de Arte de Vila Sol Art & Nature

Vila Sol – Vilamoura

Galeria de Pintura ATT Exposição Colectiva

São Lourenço – Almancil

Arquivo Histórico Municipal António Rosa Mendes – VRSA

Das 9h30 às 16h30 (de 2ª a 6ª)

– Exposição – Indústria Conserveira em Vila Real de Santo António;

– Exposição Artes Litográficas;

– Exposição – Espaço Manuel Cabanas;

– Exposição de escultura – Arlindo Arez “Subtil Feminino” (logradouro);

MUSEU DE PORTIMÃO

“Portimão – Território e Identidade”

Terça-feira: 14h30-18h30

Quarta a Domingo: 10h00-18h00

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DE ALCALAR

Terça – Sábado – 10h00 – 13h00 | 14h00 – 16h30

(última entrada às 16h15)

CASA MANUEL TEIXEIRA GOMES

Segunda a Sexta: 9h30-19h00 Sábado: 14h00-19h00

Várias exposições documentais

Segunda a sexta – 9h00-12h30 | 14h00- 17h30

Pólo Museológico da Água Querença

Casa Memória Duarte Pacheco

Segunda a sexta – 9h00 -12h30 | 14h00-17h30

Sábados – 10h00 às 14h00

Ed. Duarte Pacheco – Loulé

Exposição “Tavira islâmica”

10h00 a 17h30 – Núcleo Islâmico – Tavira

Museu Municipal de Faro

“Caminhos do Algarve Romano”, “O Mosaico Oceano“, “A Sala

Islâmica”, “Pintura Antiga dos séculos XVI a XIX”, “O Algarve encantado

na obra de Carlos Porfírio”, 3.ª a 6.ª das 10:00 às 18:00, Fim-de-semana

das 10:30 às 17:00. Encerra à 2.ª feira.