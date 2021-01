Extensão de internamento para doentes não-covid abre em Lagos

O Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) abriu esta sexta-feira a extensão do internamento e bloco operatório no hospital de S. Gonçalo, em Lagos, anunciou a unidade de Saúde.

Esta medida teve como objetivo “continuar a garantir a resposta nas restantes especialidades e libertar, simultaneamente, vagas nos hospitais de referência para aumento da resposta de Cuidados Intensivos e para doentes mais diferenciados” devido ao aumento de casos de covid-19.

A logística hospitalar, gestão clínica dos espaços e o acompanhamento aos doentes será garantida pelas equipas de profissionais do CHUA.

A abertura desta extensão de internamento contou com a participação de membros do Conselho de Administração do CHUA, da ARS Algarve e representantes da Câmara Municipal de Lagos e do Grupo HPA Saúde, que vai manter no piso inferior a oferta das consultas e atendimento permanente.

