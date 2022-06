Faro: Associação investe 3,3 milhões em apoio para 120 famílias

A Associação Algarvia de Pais e Amigos de Crianças Diminuídas Mentais (AAPACDM) vai investir 3,3 milhões de euros numa unidade social com “capacidade de apoiar 120 famílias” e de criar “mais de 40 postos de trabalho”, foi hoje anunciado.

“As novas instalações vão permitir a criação de um Lar Residencial e um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)”, revelou a associação, sublinhando que o novo edifício será construído na zona da Lejana, em Faro.

“Dado ao seu know-how no apoio a pessoas com deficiência intelectual, a instituição encara agora o futuro com a maior confiança”, afirmou o presidente da associação, Jorge Leitão, citado num comunicado.

A mesma fonte esclareceu que a obra deverá começar em julho e tem conclusão prevista para o final de 2023, sendo o investimento cofinanciado por fundos comunitários do programa CRESC Algarve2020, com o apoio da Câmara de Faro.

A primeira pedra da obra será lançada na sexta-feira, em Faro,