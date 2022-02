Fabio Porchat apresenta-se no Palácio de Congressos do Algarve 

O humorista brasileiro Fabio Porchat vai subir ao palco do auditório do Palácio de Congressos do Algarve, em Albufeira, no dia 16 de fevereiro pelas 21:00, anunciou o grupo NAU Hotels & Resorts.

Este será o penúltimo espetáculo da digressão do comediante brasileiro e fundador do “Porta dos Fundos”, Fabio Porchat, que esteve esgotada em várias cidades.

Neste espetáculo, Fabio Porchat apresenta histórias inusitadas, comédia de observação e humor acutilante ao longo de 60 minutos, indicado para maiores de 16 anos.

Os bilhetes estão à venda na Ticketline e nos locais habituais com preços entre os 20 e os 30 euros.