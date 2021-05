A fadista Joana Amendoeira vai atuar no Forte do Beliche, em Sagres, no próximo dia 22 de maio (sábado), pelas 18:30, num espetáculo de tributo a Amália Rodrigues que será transmitido em direto no Facebook e no Youtube do Município.

Neste espetáculo, “Amália- A Alma do Fado”, promovido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, Joana Amendoeira irá fazer uma retrospetiva dos mais de 50 anos de carreira de Amália, dando voz aos seus grandes clássicos, desde a sua arte no cinema e teatro, aos grandes êxitos internacionais, assim como à sua ligação ao folclore e às marchas de Lisboa.

Este concerto é uma homenagem à grande diva do fado, Amália Rodrigues, no ano em que se

celebra o seu centenário.

PUB