Faleceu a irmã Teresa de Jesus, uma das fundadoras do Carmelo algarvio

Faleceu, esta sexta-feira, a irmã Teresa Maria de Jesus da comunidade algarvia das Carmelitas Descalças, uma das fundadoras do Carmelo algarvio



A Diocese do Algarve, informou em nota publicada na sua página oficial, que a Carmelita de 91 anos, natural de Gondomar, faleceu no Hospital de Faro, onde estava internada desde o dia 25 de dezembro, devido a complicações de saúde.

“Apesar da tristeza de não estarmos fisicamente junto dela nesta hora solene, conforta-nos o esmerado e carinhoso cuidado da equipa dos cuidados paliativos que a tratava e que pudemos testemunhar”, referiu a comunidade das irmãs Carmelitas Descalças.

O JA esteve há pouco, em reportagem, na comunidade sedeada no convento de Nossa Senhora Rainha do Mundo, no Patacão, concelho de Faro.







A celebração das exéquias, presidida pelo bispo do Algarve, D. Manuel Quintas, tiveram lugar esta manhã no Mosteiro de Nossa Senhora Rainha do Mundo.

Como acontece com todas as religiosas daquela comunidade, a irmã Teresa Maria ficou sepultada no cemitério do próprio mosteiro carmelita.